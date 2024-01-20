ВИДЕО. Он вернулся. Тоуни забивает красивейший гол в первом же матче после дисквалификации

Форвард Брентфорда Айвени Тоуни забил в первом же матче после восьмимесячной деквалификации. 17 января истек срок отстранения игрока от футбола за нарушение правил игры на ставках.

Нападающий поразил ворота Ноттингем Форест прямым ударом со штрафного в 21-м туре английской Премьер-лиги.

Интересно, что последний раз Тоуни забивал также в ворота Ноттингема. Это случилось 29 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне АПЛ Тоуни занял третье место в бомбардирской гонке. В 33 матчах 27-летний форвард забил 20 мячей. Ранее сообщалось, что он решил остаться в Брентфорде, несмотря на интерес со стороны Арсенала.