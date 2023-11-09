ВИДЕО. Луис Суарес забил три гола за Гремио за 19 минут

Матч 33-го тура бразильской Серии А между "Ботафого" и "Гремио" выдался полным интересных событий. Он проходил на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос" в Рио-де-Жанейро и завершился со счетом 4:3 в пользу гостей.

Главным героем встречи стал уругвайский нападающий Луис Суарес, который оформил хет-трик в составе "Гремио". Интересно, что на три забитых гола бывшей звезде “Барселоны” потребовалось всего 19 минут. Еще один гол был забит Эвертоном.

В то же время в составе "Ботафого" голы на свой счет записали Диего Коста, Жуниор Сантос и Марлон Фрейтас.

Таким образом, "Гремио" продлил свою победную серию, выиграв уже пять матчей подряд. Что касается "Ботафого" , то лидер турнирной таблице потерпел четвертое поражение подряд.

В следующем матче чемпионата Бразилии "Гремио" будет играть с "Коринтиансом", а "Ботафого" сыграет с "Брагантино". Обе встречи состоятся 12 ноября.