ВИДЕО. Бостон и Детройт добыли пятые победы подряд в новом сезоне НХЛ

В ночь на 23 октября состоялись очередные матчи НХЛ.

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Хоккеисты «Бостона» играли против «Анахайма» и смогли добыть пятую победу подряд на старте сезона. Встреча завершилась со счетом 3:1. Две шайбы в составе гостей забил Матье Пуатра, еще один точный бросок на счету Брэда Маршана. В составе хозяев арены забил Мэйсон Мактавиш.

Во втором матче игрового дня хоккеисты «Детройт Ред Уингз» на своей арене разгромили «Калгари Флэймз». Встреча завершилась со счетом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0).

Интересно, что для «Детройт Ред Уингз» это была также пятая подряд победа. На старте сезона они потерпели единственное поражение.

В составе «Детройт Ред Уингз» шайбы закидывали Алекс Дебринкэт (хет-трик), Джозеф Велено, Дилан Ларкин, Джейк Уолман и

В составе гостей отличились Эндрю Манджипани, Джеймс Раймер.

Таким образом, «Бостон» и «Детройт Ред Уингз» на данный момент с 10 очками лидируют в Восточной конференции.