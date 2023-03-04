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"Вест Хэм" потерпел разгромное поражение в Премьер-лиге

Новости футбола Сегодня, 15:44
Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии “Брайтон” на своем поле разгромил “Вест Хэм” со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Алексиса Мак Аллистера, Йоэла Велтмана, Каору Митомы и Дэнни Уэлбека.

“Брайтон”, набрав 38 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 23 очками остался на 16-й позиции.

“Брайтон” – “Вест Хэм” - 4:0 (1:0)
Голы: Мак Аллистер, 18 (с пенальти) - 1:0, Велтман, 51 - 2:0, Митома, 69 - 3:0, Уэлбек, 89 - 4:0

“Брайтон”: Стил, Лэмпти (Велтман, 16), Данк, Уэбстер, Эступиньян (Уэлбек, 76), Гросс, Марч (Буонанотте, 76), Мак Аллистер, Кайседо, Митома (Энсисо, 83), Фергюсон (Сармиенто, 83).

“Вест Хэм”: Ареоля, Джонсон, Огбонна (Зума, 69), Агерд, Эмерсон, Соучек (Даунс, 75), Райс, Лукас Пакета (Лансини, 75), Ингз, Бенрахма (Форнальс, 46), Боуэн.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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