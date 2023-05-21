"Вест Хэм" обыграл аутсайдера АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” на своем поле обыграл “Лидс” со счетом 3:1.

Победу лондонскому клубу принесли голы Деклана Райса, Джеррода Боуэна и Мануэля Лансини. У гостей отличился Родриго Морено.

"Вест Хэм", набрав 40 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 31 очком остался в зоне вылета на 18-м месте.

“Вест Хэм” – “Лидс” - 3:1 (1:1)

Голы: Родриго, 17 - 0:1, Райс, 31 - 1:1, Боуэн, 72 - 2:1, Лансини, 90 - 3:1

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума (Керер, 46), Эмерсон, Соучек, Райс, Форнальс (Джонсон, 90), Лукас Пакета, Боуэн (Лансини, 84), Ингз (Мубама, 90).

“Лидс”: Роблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Стрейк (Гринвуд, 84), Кох, Форшоу (Ааронсон, 62), Маккенни (Рока, 84), Харрисон (Саммервилл, 62), Родриго, Бэмфорд (Ньонто, 34).

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