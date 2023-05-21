АНГ РУ
Главная Новости "Вест Хэм" обыграл аутсайдера АПЛ

"Вест Хэм" обыграл аутсайдера АПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:58
"Вест Хэм" обыграл аутсайдера АПЛ Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” на своем поле обыграл “Лидс” со счетом 3:1.

Победу лондонскому клубу принесли голы Деклана Райса, Джеррода Боуэна и Мануэля Лансини. У гостей отличился Родриго Морено.

"Вест Хэм", набрав 40 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 31 очком остался в зоне вылета на 18-м месте.

“Вест Хэм” – “Лидс” - 3:1 (1:1)
Голы: Родриго, 17 - 0:1, Райс, 31 - 1:1, Боуэн, 72 - 2:1, Лансини, 90 - 3:1

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума (Керер, 46), Эмерсон, Соучек, Райс, Форнальс (Джонсон, 90), Лукас Пакета, Боуэн (Лансини, 84), Ингз (Мубама, 90).

“Лидс”: Роблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Стрейк (Гринвуд, 84), Кох, Форшоу (Ааронсон, 62), Маккенни (Рока, 84), Харрисон (Саммервилл, 62), Родриго, Бэмфорд (Ньонто, 34).

Не пропустите: Определился чемпион Английской Премьер-лиги.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Вест Хэм Лидс Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Реал" проиграл в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 14:38 "Реал" проиграл "Валенсии" в гостевом матче Ла Лиги
Дортмундская "Боруссия" одержала важнейшую победу в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:55 Дортмундская "Боруссия" одержала важнейшую победу в матче Бундеслиги
"Барселона" проиграла в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 17:55 "Барселона" проиграла в домашнем матче Ла Лиги
Определился чемпион Английской Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 14:42 Определился чемпион Английской Премьер-лиги
"Бавария" проиграла в Бундеслиге и может упустить чемпионство Новости футбола Вчера, 14:28 "Бавария" проиграла в Бундеслиге и может упустить чемпионство
"Динамо" добыло важнейшую победу в УПЛ Новости футбола Вчера, 10:04 "Динамо" крупно обыграло соседа по турнирной таблице
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:15 “Металлист 1925” – “Металлист” - 2:0 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 14:55 "Динамо" отреагировало на скандальное обращение игроков "Барселоны" к россиянам Новости футбола Сегодня, 14:38 "Реал" проиграл "Валенсии" в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 14:15 "Наполи" одержал сложную победу над "Интером" Новости футбола Сегодня, 13:55 Дортмундская "Боруссия" одержала важнейшую победу в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:35 "Ланс" одержал волевую победу в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ Новости футбола Сегодня, 13:15 "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 12:55 "Челси" предложил 80 млн евро за нападающего "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 12:35 "Атлетико" одержал победу с крупным счетом в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 12:15 "Майнц" разгромно проиграл аутсайдеру Бундеслиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Рома – Салернитана 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Лестер 22 мая 2023 года