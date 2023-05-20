Определился чемпион Английской Премьер-лиги

Чемпионом Англии сезона-2022/2023 стал “Манчестер Сити”.

В матче 37-го тура Премьер-лиги “Арсенал” проиграл “Ноттингем Форест” со счетом 0:1 и лишился шансов догнать “горожан”.

“Манчестер Сити”, набрав в 35 матчах 85 очков, гарантировал себе чемпионский титул.

“Манчестер Сити” завоевал титул в третий раз подряд и в девятый раз в своей истории. Чаще чемпионами становились только “Манчестер Юнайтед" (20), “Ливерпуль” (19) и “Арсенал” (13).

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