Верратти получил повреждение: в ПСЖ озвучили детали

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил повреждение.

Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока диагностирован ушиб левого колена.

Пока остается неясным, сколько времени ему потребуется на восстановление.

30-летний игрок выступает за парижский клуб с 2012 года, а его текущий контракт рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок сборной Италии провел 26 матчей, но голов не забивал.