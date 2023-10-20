Вегас и Бостон продолжили серию побед. Результаты матчей НХЛ 20 октября

В ночь на 20 октября состоялся очередной тур НХЛ.

Dailysports знакомит читателей со всеми результатами игрового дня:

Баффало – Калгари – 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

Флорида – Торонто – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Рейнджерс – Нэшвилл – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Филадельфия – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Миннесота – Лос-Анджелес – 3:7 (2:4, 0:0, 1:3)

Сент-Луис – Аризона – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Виннипег – Вегас – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Анахайм – Даллас – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Сиэтл – Каролина – 7:4 (3:1, 1:0, 3:3)

Сан-Хосе – Бостон – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Колорадо – Чикаго – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Лидером Западной конференции остается Вегас, который добыл четыре чистые победы и одну в овертайме в пяти матчах первенства.

В Восточной конференции лидирует Бостон, у которого три победы в трех матчах.