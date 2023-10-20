Вегас и Бостон продолжили серию побед. Результаты матчей НХЛ 20 октября
Новости хоккея Сегодня, 02:12
Вегас и Бостон продолжили серию побед. Результаты матчей НХЛ 20 октября
В ночь на 20 октября состоялся очередной тур НХЛ.
- Dailysports знакомит читателей со всеми результатами игрового дня:
Баффало – Калгари – 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)
Флорида – Торонто – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Рейнджерс – Нэшвилл – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Филадельфия – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Миннесота – Лос-Анджелес – 3:7 (2:4, 0:0, 1:3)
Сент-Луис – Аризона – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Виннипег – Вегас – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Анахайм – Даллас – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Сиэтл – Каролина – 7:4 (3:1, 1:0, 3:3)
Сан-Хосе – Бостон – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Колорадо – Чикаго – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Лидером Западной конференции остается Вегас, который добыл четыре чистые победы и одну в овертайме в пяти матчах первенства.
В Восточной конференции лидирует Бостон, у которого три победы в трех матчах.
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