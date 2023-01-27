"Валенсия" может усилиться опытным хавбеком "Атлетико"

“Валенсия” проявляет интерес к полузащитнику “Атлетико” Саулю Ньигесу, сообщает Relevo.

По сведениям источника, “летучие мыши” намерены арендовать футболиста до лета 2024 года с правом последующего выкупа. “Матрасники” могут согласиться на трансфер, так как главный тренер команды Диего Симеоне не рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний Сауль провел за “Атлетико” 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу.

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