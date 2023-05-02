В ПСЖ придумали наказание для Месси

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси будет отстранен на две недели за поездку в Саудовскую Аравию, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, руководство французского клуба приняло решение наказать футболиста, так как он уехал без разрешения. Таким образом, аргентинец пропустит матчичемпионата Франции с “Труа” (7 мая) и “Аяччо” (13 мая).

Ранее сообщалось, что главный тренер французского клуба Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш разрешили аргентинцу отъезд при условии, что парижане не проиграют в матче 33-го тура чемпионата Франции против “Лорьяна”. Однако, ПСЖ проиграл дома со счетом 1:3, и тренерский штаб потребовал от игроков явиться на тренировку в понедельник, 1 мая.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 17 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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