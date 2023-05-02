Возвращение Месси в "Барселону": появились новые детали

Слухи о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в “Барселону” все еще не получили окончательного подтверждения или опровержения от руководства Ла Лиги.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонцы уже показали свой план о возвращении аргентинца, который включает варианты урезания зарплаты.

Месси может вернуться в “Барселону” как свободный агент, так как контракт футболиста с ПСЖ закончится уже через месяц.

Напомним, что аргентинец покинул “Барселону” из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, так как руководство Ла Лиги не позволило клубу продлить контракт с игроком.