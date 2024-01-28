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"В Испании выдающийся чемпионат". Тухель намекнул на работу с топ-клубом Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 10:59
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"В Испании выдающийся чемпионат". Тухель намекнул на работу с топ-клубом Ла Лиги "В Испании выдающийся чемпионат". Тухель намекнул на работу с топ-клубом Ла Лиги

Наставник Баварии Томас Тухель заговорил о возможной смене клуба. Немецкий специалист заявил, что его заинтересовал бы переезд в Испанию и работа местным топ-клубом.

«Переезд за границу снова привлек бы меня. В Испании выдающаяся лига. Исходя из моего опыта работы с испанцами, им свойственна огромная уверенность в себе. Когда я разговариваю с испанскими футболистами, то быстро возникает ощущение, что мы понимаем друг друга», - приводит слова тренера Metro.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенского клуба недовольно последними результатами команды и может отправить тренера в отставку.

Тухель возглавил Баварию в марте прошлого года, неожиданно заменив на должности Юлиана Нагельсманна. Под руководством немца Бавария сумела выиграть Бундеслигу 2023/24.

До Баварии специалист тренировал Челси, ПСЖ, Боруссию Дортмунд и Майнц. Под его руководством Челси выиграл Лигу чемпионов-2021/22.

Напомним, вчера стало известно, что главный тренер Барселоны Хави покинет каталонский клуб по окончании сезона.

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