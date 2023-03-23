В "Челси" недовольны Обамеянгом из-за "Барселоны"

Руководство лондонского “Челси” недовольно поступком габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который посетил матч чемпионата Испании между “Барселоной” и “Реалом” (2:1), а по окончании поединка зашел в раздевалку каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, в саязи с этим английский клуб собирается расстаться с футболистом в летнее трансферное окно. Напомним, что зимой “Барселона” рассматривала вариант с возвращением африканца, но его трансфер оказался невозможен, так как он в этом сезоне уже заигран за два клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за “Челси” 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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