В Байере сохраняют оптимизм по поводу будущего Хаби Алонсо

Руководство Байера знает об интересе Ливерпуля к главному тренеру команды Хаби Алонсо, которого рассматривают в качестве приемника для Юргена Клоппа.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, в леверкузенском клубе оптимистично настроены касательно будущего Алонсо и рассчитывают, что испанец продолжит возглавлять фармацевтов в следующем сезоне. Отмечается, что испанский специалист полностью вовлечен в планирование состава Байера на сезон 2024/25.

Ранее сам Алонсо прокомментировал информацию о том, что он может принять Ливерпуль со следующего сезона.

Бывший испанский полузащитник возглавил Байер в октябре 2022 года. Под его руководством леверкузенцы не проиграли ни одного матча в сезоне и лидируют в Бундеслиге.

Немецкая пресса называет именно Алонсо фаворитом на место Клоппа, который объявил что покинет Ливерпуль по окончании сезона.