"Унион" и "Юнион" с хоккейным счетом сыграли вничью в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий “Унион” и бельгийский “Юнион” сыграли вничью со счетом 3:3.

В середине первого тайма счет открыл Виктор Бонифасе, но в концовке тайма равновесие восстановил Йосип Юранович. На 58-й минуте гостей вывел вперед Йорб Вертессен, но затем счет сравнял Робин Кнохе. На 72-й минуте гостей вновь вывел вперед Бонифасе, но в концовке встречи хозяев от поражения спас Свен Михель.

“Унион” Германия – “Юнион” Бельгия - 3:3 (1:1)

Голы: Бонифасе, 28 - 0:1, Юранович, 42 - 1:1, Вертессен, 58 - 1:2, Кнохе, 69 - 2:2, Бонифасе, 72 - 2:3, Михель, 89 - 3:3

“Унион”: Реннов, Триммель (Гиссельманн, 77), Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Юранович, Хедира, Хаберер (Лаидуни, 63), Торсбю (Левелинг, 77), Беккер (Михель, 78), Беренс (Сьебатшо, 63).

“Юнион”: Морис, Ниукоп, Берджесс, ван дер Хейден, Кандусс, Линен, Лазар (Пуэртас, 86), Эль-Аззузи, Лапуссен, Вертессен (Аденгра, 80), Бонифасе (Нильссон, 86).

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