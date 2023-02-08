Украинский клуб выбил "Интер" из Юношеской лиги Чемпионов

В матче 1/16 финала Юношеской лиги Чемпионов львовский “Рух" в серии пенальти победил миланский “Интер” и вышел в следующий раунд турнира.

На 30-й минуте счет открыл Сергей Панченко, но в начале второй половины встречи итальянский клуб отыгрался благодаря голу Франческо Эспозито.

“Рух” Украина U19 - “Интер” U19 - 1:1, по пенальти - 4:3

Голы: Панченко, 30 - 1:0, Эспозито, 52 - 1:1

“Рух”: Герета (Ваневский, 90+2) – Китела, Слюбик, Холод, Роман – Сапуга, Пидгурский – Столярчук, Русяк, Добрянский (Касарда, 68) – Панченко (Квас, 81).

“Интер”: Каллигарис – Дзанотти, Кассама, Фонтанароза, Пеламатти – Карбони, Станкович, Камате (Мартини, 77) – Овусу (Куратоло, 74), Эспозито, Илиев.

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