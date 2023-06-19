Украина одержала тяжелейшую победу над аутсайдером отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Украины обыграла сборную Мальты со счетом 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Виктор Цыганков.

Украина – Мальта - 1:0 (0:0)

Гол: Цыганков, 72 (с пенальти) - 1:0

Украина: Трубин, Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63), Судаков, Цыганков, Ванат (Довбик, 63).

Мальта: Бонелло (Греч, 45), Борг, Борг, Мускат, Камензули, Гийомье, Теума (Греч, 87), Янкам, Мбонг (Дегабриэле, 87), Нвоко (Сатариано, 46), Джонс (Димек, 62).

На 52-й минуте Ярмоленко не реализовал пенальти.