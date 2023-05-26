Тудор покинет "Марсель" и возглавит топ-клуб

По окончании сезона Игор Тудор уйдет с должности главного тренера "Марселя".

Соглашение 45-летнего специалиста с клубом рассчитано и на следующий сезон, но сотрудничество прекратят уже летом.

По информации журналиста Маттейса Пога, Тудор принял решение об уходе из французского клуба.

Ожидается, что он станет новым главным тренером итальянского "Ювентуса" в случае ухода Массимилиано Аллегри.

Напомним, что Игор Тудор в период с 1998 по 2007 годы выступал за "бьянконери" в качестве игрока.