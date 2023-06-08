Трансфер Месси в "Интер Майами" поднял стоимость билетов на матчи в 17 раз
Новости футбола Сегодня, 06:40
Фото: твиттер ПСЖ
Переход Лионеля Месси в американский "Интер Майами" существенно повлиял на цену билетов на игры американской команды.
По информации ресурса TickPick, цена билета на первый матч Месси за новую команду составляет 521 доллар, что является абсолютным рекордом для клуба.
Ожидается, что дебют Месси состоится 21 июля на домашней арене “Интера Майами” в матче с "Крус Асулем" в Кубке лиг.
Интересно, что еще до перехода аргентинца в "Интер Майами" цена билета на этот матч оставляла всего 29 долларов, что в 17 раз дешевле нынешней цены.
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