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"Тоттенхэм" потерпел поражение в гостевом матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:28
"Тоттенхэм" проиграл в гостевом матче АПЛ Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии бирмингемская “Астон Вилла” на своем поле обыграла лондонский “Тоттенхэм” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Джейкоба Рэмзи и Дугласа Луиса. У гостей отличился Харри Кейн.

“Астон Вилла”, набрав 57 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 57 очками остался на шестой позиции.

“Астон Вилла” – “Тоттенхэм” - 2:1 (1:0)
Голы: Рэмзи, 8 - 1:0, Дуглас Луис, 72 - 2:0, Кейн, 90 (с пенальти) - 2:1

Астон Вилла”: Мартинес, Янг, Мингз, Конса, Морено, Рэмзи, Макгинн, Буэндиа (Дуран, 68), Бэйли (Камара, 68), Уоткинс (Кэш, 90).

“Тоттенхэм”: Форстер, Порро (Данджума, 81), Лангле, Ромеро, Эмерсон, Дэвис (Перишич, 90), Хейбьерг, Скипп (Биссума, 61), Сон Хын Мин, Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 62).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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