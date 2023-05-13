Наставник “Манчестер Юнайтед” рассказал о предстоящих трансферах

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг выразил свои мысли по поводу возможных трансферов, которые могут произойти в клубе ближайшим летом.

По словам тренера, сейчас есть большая разница между прошлым и нынешним сезонами.

“В прошлом году было много неудачных переговоров с новыми игроками, но сейчас многие талантливые футболисты проявляют интерес к ”МЮ»" из-за прогресса, который клуб сделал за последнее время и его амбиций", - сказал он.

Напомним, что “МЮ” идет на четвертом месте в АПЛ.