"Тоттенхэм" нацелился на вратаря "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, выступающего за “Ноттингем Форест” на правах аренды, сообщает ESPN.

По сведениям источника, лондонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “шпор” он может заменить ветерана команды Уго Льориса.

В нынешнем сезоне 26-летний Хендерсон провел за “Ноттингем Форест” 20 матчей и пропустил 33 гола. Его контракт с “Манчестер Юнайтед” действует до лета 2025 года.

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