Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" возобновил карьеру

Пресс-служба “Рексхэма”, который выступает в пятом английском дивизионе, на официальном сайте объявила о переходе вратаря Бена Фостера.

Голкипер заключил с клубом контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что он завершил карьеру в сентябре прошлого года, но теперь вернулся в футбол.

39-летний Фостер ранее также выступал за “Рейсвинг Клаб Уорвик”, “Сток Сити”, “Бристоль Сити”, “Тивертон Таун”, “Стаффорд Рейнджерс”, “Киддерминстер Харриерс”, “Рексхэм”, “Уотфорд”, “Бирмингем Сити” и “Вест Бромвич Альбион”. За сборную Англии сыграл восемь матчей.

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