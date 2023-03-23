“Барселона” заключила устное соглашение с защитником “Атлетика”
Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: твиттер Атлетика
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, “Барселона” заключила устное соглашение с защитником “Атлетика” Иньиго Мартинесом.
По данным источника, 31-летний баск присоединится к своему новому клубу на правах свободного агента летом, поскольку его контракт с командой из Бильбао истекает в конце сезона.
Романо заверяет, что сделка согласована на 90%, но завершение ее будет зависеть от соблюдения “Барселоной” требований финансового фейр-плей.
В нынешнем сезоне Мартинес провел 14 матчей за клуб и забил 1 гол.
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