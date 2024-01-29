EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Топовая итальянская биатлонистка поедет на Чемпионат Мира

Топовая итальянская биатлонистка поедет на Чемпионат Мира

Новости футбола Сегодня, 15:37
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Топовая итальянская биатлонистка поедет на Чемпионат Мира Фото: https://twitter.com/NordicMag

Вскоре, с 7 по 18 февраля, в чешском Нове Место состоится Чемпионат Мира по биатлону.

Как сообщает издание Neveitalia, сборная Италии объявила свою заявку на этот турнир. Как оказалось, лидер и звезда их команды Доротея Вирер попала в заявку. Она уже пропустила два полноценных этапа Кубка Мира по биатлону в этом сезоне, в Оберхофе и Рупольдинге.

В этом сезоне она вместе с командой выигрывала серебро смешанной эстафеты в Антхольце и бронзу в Остерсунде, в той же дисциплине. В индивидуальных соревнованиях лучший результат - это 14-е место в короткой индивидуалке Антгольца и 14-я позиция в гонке преследования Эстерсунда.

В общем, в состав сборной Италии у женщин попали: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер.

У мужчин состав следующий: Лукас Гофер, Томмазо Джакомель, Дидье Бионаз, Элия Дзени, Патрик Браунгофер.

Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.

Популярные новости
Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу Новости футбола Сегодня, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу
Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН Новости футбола Сегодня, 13:58 Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН
Катар одерживает волевую победу над Палестиной и выходит в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 13:01 Катар одерживает волевую победу над Палестиной и выходит в четвертьфинал
Защитник Барселоны пропустит Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 08:33 Защитник Барселоны пропустит Евро-2024
Daily Weekend. Хави и Клопп уходят, клуб из шестого дивизиона переписывает историю футбола Новости футбола Сегодня, 07:08 Daily Weekend. Хави и Клопп уходят, клуб из шестого дивизиона переписывает историю футбола
Это было бы очень неожиданно. Назвали имя еще одного кандидата на смену Хави Новости футбола Сегодня, 05:36 Это было бы очень неожиданно. Назвали имя еще одного кандидата на смену Хави
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:18 Иран – Сирия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:59 Атлетико отдал защитника в аренду, Ювентус готовится к покупкам. Трансферные новости за 29 января Новости футбола Сегодня, 16:55 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:47 Рома одерживает вторую победу под руководством нового тренера Новости футбола Сегодня, 16:10 Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:37 Топовая итальянская биатлонистка поедет на Чемпионат Мира Новости футбола Сегодня, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу Новости футбола Сегодня, 14:46 Стала известна, точная дата и время начала финала Carabao Cup Новости футбола Сегодня, 14:09 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 13:58 Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Узбекистан – Таиланд прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Блэкпул – Болтон прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года