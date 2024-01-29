Топовая итальянская биатлонистка поедет на Чемпионат Мира

Вскоре, с 7 по 18 февраля, в чешском Нове Место состоится Чемпионат Мира по биатлону.

Как сообщает издание Neveitalia, сборная Италии объявила свою заявку на этот турнир. Как оказалось, лидер и звезда их команды Доротея Вирер попала в заявку. Она уже пропустила два полноценных этапа Кубка Мира по биатлону в этом сезоне, в Оберхофе и Рупольдинге.

В этом сезоне она вместе с командой выигрывала серебро смешанной эстафеты в Антхольце и бронзу в Остерсунде, в той же дисциплине. В индивидуальных соревнованиях лучший результат - это 14-е место в короткой индивидуалке Антгольца и 14-я позиция в гонке преследования Эстерсунда.

В общем, в состав сборной Италии у женщин попали: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Микела Каррара, Самуэла Комола, Ребекка Пасслер.

У мужчин состав следующий: Лукас Гофер, Томмазо Джакомель, Дидье Бионаз, Элия Дзени, Патрик Браунгофер.

Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.