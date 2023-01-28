Стало известно, где пройдет Кубок Америки-2024

Розыгрыш Кубка Америки-2024 пройдет в США.

Матчи турнира запланированы на июнь-июль 2024 года.

Ожидается, что в турнире примут участие 10 сборных Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) и 6 лучших команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Как сообщают организаторы турнира, у команд КОНКАКАФ есть право пройти квалификацию на Кубок Америки по итогам Лиги наций КОНКАКАФ-2023/24.

Напомним, что в 2022 году победителем Кубка Америки стала сборная Аргентины.