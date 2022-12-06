Стали известны зарплаты руководителей украинского футбола

Журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале опубликовал информацию о зарплатах руководителей Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По сведениям источника, с начала полномасштабной войны в УАФ уменьшили оклады на 50 процентов. При этом многие из функционеров дополнительно получают премию в размере оклада.

Самая высокая зарплата у начальника отдела обеспечения арбитража Лучи Лучано, который получает 14 334 евро в месяц (547 тысяч грн в месяц). Далее идет главный эксперт по арбитражу Никола Риццоли - 12 тысяч евро (492 тысячи грн в месяц). На третьем месте глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка - 10 871 евро (445 тысяч грн).

Также высокие зарплаты у первого вице-президента и технического директора Олега Протасова (329 тысяч грн в месяц), первого вице-президента и спортивного директора Алексея Михайличенко (329 000 грн), генерального секретаря УАФ Юрий Записоцкого (309 тысяч грн в месяц), первого вице-президента Вадима Костюченко (225 тысяч), первого вице-президента Анатолия Демьяненко (225 тысяч), начальника управления обеспечения деятельности Ассоциации Алана Плиева (225 тысяч).

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