Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ
Новости футбола Сегодня, 14:03
Фото: FIFA
Сегодня, 5 сентября, в Джидде прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, сообщает FIFA.
Семь команд освоились на клубном чемпионате мира. Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря. Уже известны шесть команд, победитель Кубка Либертадорес еще не определен, финал состоится 4 ноября.
Расписание матчей Клубного чемпионата мира:
1-й раунд, 12 декабря:
- Аль-Иттихад - Окленд Сити
2-й раунд, 15 декабря:
- Аль-Ахли v Аль-Иттихад/Окленд Сити
- Леон – Урава Редс
Полуфинал, 18-19 декабря:
- Победитель Кубка Либертадорес – Аль-Ахли/Аль-Иттихад/Окленд Сити
- Леон/Урава Редс – Манчестер Сити
Матч за третье место, 22 декабря:
- Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2
Финал, 22 декабря:
- Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2
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