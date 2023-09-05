Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ

Сегодня, 5 сентября, в Джидде прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, сообщает FIFA.

Семь команд освоились на клубном чемпионате мира. Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря. Уже известны шесть команд, победитель Кубка Либертадорес еще не определен, финал состоится 4 ноября.

Расписание матчей Клубного чемпионата мира:

1-й раунд, 12 декабря:

Аль-Иттихад - Окленд Сити

2-й раунд, 15 декабря:

Аль-Ахли v Аль-Иттихад/Окленд Сити

Леон – Урава Редс

Полуфинал, 18-19 декабря:

Победитель Кубка Либертадорес – Аль-Ахли/Аль-Иттихад/Окленд Сити

Леон/Урава Редс – Манчестер Сити

Матч за третье место, 22 декабря:

Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2

Финал, 22 декабря: