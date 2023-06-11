Соперники уже известны: когда состоится матч за Суперкубок УЕФА

Вчера состоялся финал Лиги чемпионов, в котором “Манчестер Сити” победил “Интер” со счетом 1:0.

В следующем сезоне английский клуб впервые в своей истории сыграет в матче за Суперкубка УЕФА.

Встреча состоится 16 августа в Афинах.

Соперником англичан будет “Севилья”, которая выиграла Лигу Европы.

Матч за Суперкубок УЕФА проводят с 1972 года. В прошлом сезоне трофей завоевал немецкий “Айнтрахт”.