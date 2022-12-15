Соперник Украины в отборе Евро-2024 сменил тренера

Пресс-служба футбольной ассоциации Мальты на официальном сайте объявила о назначении на пост главнгого тренера Микеле Марколини.

Итальянский специлист приступит к работе с 1 января 2023 года.

47-летний Марколини ранее тренировал “Лумеццане”, “Реал Виченцу”, “Павию”, “Сантарканжело”, “Алессандрию”, “Альбинолеффе”, “Кьево", “Новару” и вновь “Альбинолеффе”.

Мальта является соперником Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Также в группе сыграют Италия, Англия и Северная Македония.

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