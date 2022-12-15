Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии

Наставник “Реала” Карло Анчелотти по-прежнему может стать тренером сборной Бразилии.

Как пишет Gazeta Esportiva, Бразильская конфедерация футбола (CBF) согласилась подождать решения итальянского тренера до лета.

Федерация готова отправить Анчелотти условия контракта, если тот проявит интерес к этой работе.

Если же тренер согласится на работу, то до лета 2023 года исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии будет кто-то из системы бразильских сборных.