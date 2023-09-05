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Следующие две игры станут решающими для тренера сборной Германии

Новости футбола Сегодня, 13:25
Следующие две игры станут решающими для тренера сборной Германии Следующие две игры станут решающими для тренера сборной Германии

Главный тренера сборной Германии Ханс-Дитер Флик может быть уволен после сентябрьских матчей, сообщает Bild.

Товарищеские матчи против Японии и Франции могут стать решающими для Ханса-Дитера Флика. Если игра и результат будут неудовлетворительными, он покинет пост главного тренера сборной Германии. Как сообщают, Федерации футбола не понравились июньские товарищеские матчи против Украины (3:3), Колумбии (0:2), Польши (0:1). Вообще, в предыдущих пяти матчах Бундестим победил только один раз (Перу 2:0), одно ничья и три поражения.

Федерация футбола Германии рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Оливера Гласнера и Маттиаса Заммера.

Флик рассказал, что сейчас для сборной Германии ключевой и переломный момент. Также он отметил, что команда хорошо подготовилась к следующим матчам и менеджер настроен положительно. Флик ездил и общался со многими игроками. Он добавил, что у всех есть уверенность и находятся на одной волне. Менеджер сборной считает, что сейчас переломный момент и начался новый этап.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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