Сколько зарабатывает Харри Кейн?

В минувшее летнее трансферное окно мы увидели много звёздных переходов: Лионель Месси, Неймар, Карим Бензема, Н'Голо Канте, Деклан Райс и Мейсон Маунт - лишь некоторые из тех, кто сменил клуб перед началом текущего сезона. Еще одно громкое имя, возглавившее европейский трансферный рынок в этом году, - Харри Кейн.

После 14 лет в Тоттенхэме нападающий решился сменить обстановку и перейти в Баварию. Возможно, чтобы прервать безтрофейную засуху, ведь «рекордмайстер» точно знает, как выигрывать кубки, о чем говорят только 11 лет гегемонии в Бундеслиге.

Подписание контракта с Баварией, возможно, не гарантирует Кейну завоевание наград сразу. Однако этот контракт гарантирует, что англичанин станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Многомиллионный трансфер уже входит в число самых высоких трансферных сумм в летнее трансферное окно 2023-24.

Great comeback win. Just got to keep pushing! #MiaSanMia pic.twitter.com/MWiRLpVjDi — Harry Kane (@HKane) February 3, 2024

До ухода из Тоттенхэма Кейн зарабатывал 255 220 долларов в неделю по своему последнему контракту со «шпорами», что составляет около 13,7 миллиона долларов в год.

Однако после перехода Харри Кейна в Баварию (сумма трансфера составила 108,6 миллиона долларов с дополнительной платой в 21,7 миллиона долларов) его зарплата значительно выросла. Согласно сообщениям, по новому контракту с немецким клубом Кейн будет получать 480 000 долларов в неделю, что составляет 25 миллионов долларов в год примерно.

Будучи одним из самых востребованных игроков на планете, Кейн популярен не только среди болельщиков, но и среди брендов. У англичанина богатый портфель спонсорских контрактов, и хотя они не являются основным источником его дохода, сделки с брендами все равно вносят значительную долю в его общий чистый капитал.

Great start to the game and an important win. Exactly what we needed. 🙌 #MiaSanMia pic.twitter.com/DZ5o0TDUDj — Harry Kane (@HKane) October 21, 2023

Американский транснациональный производитель обуви Skechers решил выпустить свои первые футбольные бутсы в сентябре 2023 года. Для этого они заключили контракт с Гарри Кейном. Новое партнерство с Skechers ознаменует окончание многолетнего сотрудничества Кейна с компанией Nike, производящей обувь и одежду.

Известно, что он подписал пожизненный контракт, а бутсы его фирменной линейки в Великобритании стояли 220 фунтов. Правда, при желании купить их не получиться, так как было выпущено только 50 пар футбольной обуви, которые уже раскупили.

Кейн также имеет значительные контракты со следующими брендами: Cadbury (кондитерская фабрика), Beats by Dr. Dre (бренд наушников), разработчик спортивных видеоигр EA Sports (дочерняя компания Electronic Arts), американская платформа электронной коммерции Amazon и производитель торговых карт и коллекционных товаров Topps. Английский футболист также снимался в рекламе немецкой компании по производству одежды Hugo Boss.

Another big win to finish a good week! Strong finish 🙌 pic.twitter.com/WwXF6i1GdV — Harry Kane (@HKane) November 11, 2023

Сколько получает Кейн по спонсорских контрактах узнать не удалось, что может говорить о том, что семье англичанина очень хорошо удаётся скрывать данную информацию, ведь нечасто увидишь, что сведениях о тех или иных заработках футболистов вне поля в информационном пространстве нет.

В августе 2018 года также появилось шесть банкнот номиналом в пять фунтов, на которых художник Грэм Шорт выгравировал лицо Кейна. Из-за редкости данных купюр их цена может достигать 50 тысяч фунтов. Но осталось неизвестным, имеет ли сам нападающий финансовую выгоду с этого.

Англичанин более сконцентрирован на клубных соревнованиях, нежели на своих заработках, ведь Бавария Кейна может впервые за десятилетие остаться без чемпионства, а сам форвард – снова не выиграть какой-либо командный трофей, что, очевидно, было бы поприятнее любых денег…

Зарплата Кейна: