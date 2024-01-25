Сын легенды итальянского футбола подписал контракт с клубом Ла Лиги

Сын выдающегося нападающего Ромы и сборной Италии Франческо Тотти, Кристиан, подписал контракт с испанским Райо Вальекано. Эксклюзивными кадрами с заключения сделки поделился итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что соглашение подписано до конца текущего сезона. 18-летний футболист будет выступать за молодежную команду Райо.

Кристиан Тотти, выступающий на позиции нападающего, начинал cвой путь в футболе, как и его отец - в Роме. Прошлым летом подающий надежды форвард перешел в систему Фрозиноне. За команду Канареек U-19 он сыграл пять матчей и забил один гол.

Франческо Тотти является живой легендой для Ромы и всего итальянского футбола. Итальянец выступал за римскую команду с 1989 до 2017 годы. За это время он провел в составе Волков 786 матчей и забил 306 голов. Вместе со сборной Италии Тотти-старший становился чемпионом мира в 2006 году.