"Шахтер" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.
По сведениям источника, руководство украинского клуба рассматривает кандидатуры наставника “Зари” Патрика ван Леувена, главного тренера “Фейеноорда” Арне Слота, наставника “Фиорентины” Винченцо Итальяно, а также безработного Дженнаро Гаттузо.
Ранее сообщалось, что президент “Шахтера” Ринат Ахметов лично принял решение уволить нынешнего главного тренера Игора Йовичевича, который привел клуб к титула чемпиона Украины.
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