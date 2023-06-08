Донецкий "Шахтер" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, руководство украинского клуба рассматривает кандидатуры наставника “Зари” Патрика ван Леувена, главного тренера “Фейеноорда” Арне Слота, наставника “Фиорентины” Винченцо Итальяно, а также безработного Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что президент “Шахтера” Ринат Ахметов лично принял решение уволить нынешнего главного тренера Игора Йовичевича, который привел клуб к титула чемпиона Украины.