"Шахтер" объявил о возвращении скандального воспитанника, выступавшего в рф
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о переходе бывшего защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался “горнякам” бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
33-летний Ракицкий является воспитанником “Шахтера”. Он выступал за донецкий клуб с 2006 по 2019 годы, но затем перешел в российский зенит, который покинул спустя несколько дней после вторжения рфии в Украину. Затем некоторое время играл за турецкий “Адана Демирспор”. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять голов.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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