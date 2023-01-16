"Шахтер" объявил о возвращении скандального воспитанника, выступавшего в рф

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о переходе бывшего защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался “горнякам” бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

33-летний Ракицкий является воспитанником “Шахтера”. Он выступал за донецкий клуб с 2006 по 2019 годы, но затем перешел в российский зенит, который покинул спустя несколько дней после вторжения рфии в Украину. Затем некоторое время играл за турецкий “Адана Демирспор”. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять голов.

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