Бензема близок к продлению контракта с "Реалом"

Мадридский “Реал” договорился о продлении контракта с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2024 года. Нынешний контракт истекает через полгода.

В этом сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

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