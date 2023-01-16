Главная Новости Бензема близок к продлению контракта с "Реалом"

Бензема близок к продлению контракта с "Реалом"

Новости футбола Сегодня, 07:15
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” договорился о продлении контракта с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2024 года. Нынешний контракт истекает через полгода.

В этом сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Арсенал" может купить бразильца из "Барселоны" после срыва трансфера Мудрика.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 06:30 "Шахтер" выделит один миллиард для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших украинских воинов
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 03:00 Победы "Арсенала" и "МЮ", поражение "Сити", позор "Ливерпуля": результаты 20-го тура АПЛ
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:40 ПСЖ неожиданно проиграл в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:58 "Барселона" уверенно обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:15 "Монако" забил семь голов в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:59 "Арсенал" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:55 "Бавария" нацелилась на одного из лидеров дортмундской "Боруссии" Новости футбола Сегодня, 09:15 "Вест Хэм" интересуется двумя топ-тренерами. Они возглавляли ПСЖ Новости футбола Сегодня, 08:30 "Барселона" близка к обмену Депая на аргентинца из "Интера" Новости футбола Сегодня, 07:55 "Барселона" назвала "Арсеналу" цену на бразильца Рафинью Новости футбола Сегодня, 07:15 Бензема близок к продлению контракта с "Реалом" Новости футбола Сегодня, 06:30 "Шахтер" выделит один миллиард для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших украинских воинов Новости футбола Сегодня, 05:55 Анчелотти назвал причину поражения "Реала" от "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 05:15 Феерии "Монако" и "Лилль", поражение ПСЖ: результаты 19-го тура Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 04:30 Потери "Аякса" и ПСВ, победы "Фейеноорда" и АЗ: результаты 16-го тура чемпионата Нидерландов Новости футбола Сегодня, 03:50 Фанат "Тоттенхэма" ударил вратаря "Арсенала" после окончания матча АПЛ (фото)
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Эмполи - Сампдория прогноз и ставка на матч Серии А 16 января 2023 года Футбол Сегодня Кадис - Эльче прогноз и ставка на матч Примеры 16 января 2023 года Футбол 17 янв 2023 Реал Сосьедад - Мальорка прогноз и ставка на матч Кубка Испании 17 января 2023 года Футбол 17 янв 2023 Алавес - Севилья прогноз и ставка на матч Кубка Испании 17 января 2023 года