В финальном матче Лиги Европы “Севилья” в серии пенальти обыграла “Рому” и стала обладателем трофея.

На 34-й минуте счет открыл Пауло Дибала, но во втором тайме испанцы отыгрались благодаря автоголу Джанлуки Манчини.

В серии пенальти футболисты испанского клуба реализовали четыре попытки из четырех, итальянцы допустили два промаха.

“Севилья” выиграла Лигу Европы в седьмой раз и это является рекордом турнира.

"Севилья" Испания – “Рома” Италия - 1:1 (0:1) - по пенальти - 4:1

Голы: Дибала, 34 - 0:1, Манчини, 55 (автогол) - 1:1

“Севилья”: Буну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.

“Рома”: Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).

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