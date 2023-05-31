Карим Бензема близок к уходу из "Реала"

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема готов переехать в Саудовскую Аравию, сообщает журналист Тони Хуанмарти в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист близок к переходу в “Аль-Иттихад”. Изначально форвард вел переговоры с “Аль-Хилаль”, но правительство Саудовской Аравии выбрало для него другой клуб. Ожидается, что француз подпишет двухлетний контракт на сумму в 200 миллионов евро. Контракт Бензема с “Реалом” истекает 30 июня, поэтому он перейдет в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал шесть результативных передач.

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