Серия А может запустить собственную платформу для трансляции матчей

Если телевизионные предложения не будут улучшены, Серия А запустит свою видеоплатформу для трансляции матчей, сообщает Reuters.

Глава высшей футбольной лиги Италии заявил, если соперничающие за телеправа вещатели не улучшат предложения, то Серия А создаст собственную видеоплатформу для показов матчей в прямом эфире. Лицензии на показ являются основным источником дохода для таких команд, как Ювентус, Наполи, Интер и Милан.

В настоящее время лига отложила принятие решения до 15 октября, поскольку предложения ниже, чем планировалось. Клубы хотят получать больше, чем сейчас. Серия А получает около 930 миллионов евро за сезон от продаж своих прав в Италии, причем львиная доля принадлежит DAZN. Они хотят больше одного миллиарда в год, начиная с сезона 2024-2025.

Исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво заявил, что эти предложения, которые есть сейчас - не подходят лиге, поэтому их даже не будут рассматривать. Он подчеркнул, что у них есть структура, чтобы предлагать матчи непосредственно зрителям. Ранее Серия А провела переговоры с DAZN, Sky Italia и MediaForEurope (MFEB.MI), чтобы попытаться улучшить предложения от вещателей.