Сборная Франции обновила заявку, добавив Жиру в список вратарей

Во вчерашнем матче Милана против Дженоа, в рамках восьмого тура Серии А, на 90+9-й минуте матча арбитр удалил голкипера «россонери» Меньяна. Так как Стефано Пиоли использовал все возможные замены то нападающий Милана и сборной Франции Оливье Жиру принял на себя роль вратаря и стал защищать ворота своей команды.

За тот небольшой промежуток времени, который француз отстоял на воротах, он успел выполнить сейв и спасти свою команду от ничьи сохранив три очка своей команде.

Сборная Франции не могла пройти стороной эту ситуацию и в своем аккаунтеX (Twitter) опубликовала заявление, что ей пришлось внести корректировку в заявку. На фото изображены три голкипера национальной команды и Оливье Жиру, а подпись гласит “Итак, нам пришлось обновить список”.

Du coup, on a dû actualiser la liste 😂@_OlivierGiroud_ 🧤😜 pic.twitter.com/rBZX9RwctW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2023

Сборная Франции в ближайшее время проведет матч квалификации к Евро 2024 против Нидерландов и товарищескую встречу со сборной Шотландии.

Оливье Жиру выступает за национальную команду с 2011 года. Он уже успел провести 126 матчей в составе сборной и забил 57 голов. В 2018 году в составе национальной сборной Франции становился чемпионом мира.