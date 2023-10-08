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ВИДЕО. Жиру был голкипером Милана в матче против Дженоа и даже сделал сэйв

Новости футбола Сегодня, 02:33
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ВИДЕО. Жиру был голкипером Милана в матче против Дженоа и даже сделал сэйв ВИДЕО. Жиру был голкипером Милана в матче против Дженоа и даже сделал сэйв

Вчера в матче восьмого тура встречались Дженоа и Милан.

Милан ехал в Геную с целью закрепить первое место турнирной таблице обогнав Интер, который вчера оступился в своем матче, сыграв вничью с Болоньей (2:2).

Практически весь матч не происходило ничего особенного, Милан контролировал ситуацию на поле, больше атаковал и создавал опасных моментом. Дженоа отвечала своими атаками, но никто из команд не мог забить гол. Но на 87-ой минуте Пулишич получил пас от Мусы в штрафной площадке Дженоа, сумел отлично принять мяч, развернуться и пробить в угол ворот. Мартинес, вратарь «грифонов», не смог отразить этот удар.

И кажется, что на этом поставлена точка в матче. Ко второму тайму добавлено семь минут, а хозяева атакуют, дабы сравнять счет. Но в это время все только начиналось.

На 90+6-ой минуте Экубан получает отличный пас и мчится вперед. Меньян, голкипер Милана, выходит с ворот и в прыжке выбивает мяч головой, но коленом попадает в голову нападающему, игрок Дженоа падает на газон. Матч продолжался еще некоторое время, но после арбитр остановил встречу и начал слушать подсказкиVAR. На 90+7-ой минуте арбитр встречи Марко Пиччинини идет сам пересматривать повтор и вернувшись через минуту указывает на штрафной, практически с линии штрафной площадки, а потом направляется к голкиперу Милана и показывает ему прямую красную карточку за опасную игру.

Стефано Пиоли на тот момент уже использовал все доступные замены и защищать ворота «россонери» нужно было кому-то из полевых игроков. Оливье Жиру, как один из самых опытных игроков команды принял на себя эту участь. Он забрал у Меньяна перчатки и кофту и готовился выставлять стенку.

Игроки Дженоа готовились пробивать штрафной, понимая, что им нужно всего лишь попасть в рамку ворот и это практически стопроцентно гол. Штрафной стал выполнять Гудмундссон. Его удар пришелся прямо на голову Томори, от которого мяч отлетает в перекладину и переходит на угловой.

«Грифоны» побежали выполнять угловой всем составом команды. Но когда гости смогли отбиться и пытались выйти в контратаку голкипер Дженоа, Мартинес, нарушает правила, и арбитр показывает ему вторую желтую в матче (первая была за задержку времени). Тренер команды хозяев Альберто Джилардино тут же меняет защитника Де Винтера на запасного вратаря и матч продолжается.

Игроки Милана выходят в свою атаку, но теряют мяч, пас получает Экубан пяткой скидывает на Пушкаша, тот выходит один на один с «вратарем» Жиру, француз прыгает в ноги нападающему и отбивает мяч, после чего ложится на него и фиксирует.

Матч и дальше продолжается, Дженоа проводит еще одну свою атаку на 90+15 минуте, Драгушин навешивает с левого фланга, Торсбю пытается пробить головой, но мяч летит дальше и Жиру догоняет мяч забирая его в руки. Лишь после этого звучит свисток арбитра об окончании этого матча з фееричной концовкой.

Милан единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, а Дженоа располагается недалеко от зоны вылета.

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