Милан победил Дженоа в матче с двумя удалениями вратарей

В рамках восьмого тура итальянской Серии А состоялся поединок между Дженоа и Миланом. Новичок чемпионата под руководством Альберто Джилардино в Генуе принимал Милан Стефано Пиоли.

До игры Милан выглядел однозначным фаворитом, но в первом тайме у гостей мало что получалось на футбольном поле. «Россонери» владели преимуществом,но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме на поле появились Леау и Пулишич и Милан заиграл интересней. Можно отметить удар головой в исполнении Леао и неточную попытку пробить издали от Флоренци. А на 87-й минуте гости таки вырвали победу. Победный гол на счету вышедшего на замену Пулишича. Затем произошел курьезный эпизод. Вратарь Милана Майк Меньян получил красную карточку за фол за пределами штрафной площади. Так как замен у гостей уже небыло, место в воротах занял Оливье Жиру. В одном эпизоде француз даже спас Милан от пропущенного гола! А перед самым финальным свистком вторую желтую получил вратарь хозяев Мартинес.

Дженоа — Милан — 0:1

Голы: 0:1 — Пулишич 87.

После этого матча Милан единолично возглавил турнирную таблицу Серии А, а Дженоа остается пока на 15-м месте.