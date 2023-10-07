EN EN NG NG
Главная Новости Милан победил Дженоа в матче с двумя удалениями вратарей

Милан победил Дженоа в матче с двумя удалениями вратарей

Новости футбола Сегодня, 17:02
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Милан победил Дженоа в матче с двумя удалениями вратарей Фото: twitter.com/SerieA/ Автор неизвестен

В рамках восьмого тура итальянской Серии А состоялся поединок между Дженоа и Миланом. Новичок чемпионата под руководством Альберто Джилардино в Генуе принимал Милан Стефано Пиоли.

До игры Милан выглядел однозначным фаворитом, но в первом тайме у гостей мало что получалось на футбольном поле. «Россонери» владели преимуществом,но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме на поле появились Леау и Пулишич и Милан заиграл интересней. Можно отметить удар головой в исполнении Леао и неточную попытку пробить издали от Флоренци. А на 87-й минуте гости таки вырвали победу. Победный гол на счету вышедшего на замену Пулишича. Затем произошел курьезный эпизод. Вратарь Милана Майк Меньян получил красную карточку за фол за пределами штрафной площади. Так как замен у гостей уже небыло, место в воротах занял Оливье Жиру. В одном эпизоде француз даже спас Милан от пропущенного гола! А перед самым финальным свистком вторую желтую получил вратарь хозяев Мартинес.

Дженоа — Милан — 0:1

Голы: 0:1 — Пулишич 87.

После этого матча Милан единолично возглавил турнирную таблицу Серии А, а Дженоа остается пока на 15-м месте.

Связанные команды и лиги
Милан Дженоа Серия А Италия
Популярные новости
Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола Сегодня, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд Новости футбола Сегодня, 15:23 Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд
ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:22 ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ
Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года Новости футбола Вчера, 14:12 Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:13 Монако после победы над Реймсом остается лидером Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 17:02 Милан победил Дженоа в матче с двумя удалениями вратарей Новости футбола Сегодня, 15:58 Гарет Саутгейт выразил свое мнение по поводу VAR и его влияния Новости футбола Сегодня, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола Сегодня, 15:23 Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд Новости футбола Сегодня, 15:17 Тен Хаг объяснил важность камбэка в матче против Брентфорда для Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 15:03 Французский журналист резко раскритиковал Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 14:43 Челси забил четыре гола в выездном матче впервые за полтора года Новости футбола Сегодня, 14:32 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Новости футбола Сегодня, 14:26 Кристал Пэлас и Ноттингем Форрест сыграли в безголевую ничью
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Монца — Салернитана 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Лацио — Аталанта 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года