С кем сыграют Челси и Ливерпуль? Жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги

Вечером 1 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

Жеребьевка 1/4 финала

Эвертон – Фулхэм

Челси – Ньюкасл

Порт Вейл – Мидлсбро

Ливерпуль – Вест Хэм

Базовые даты поединков - 19 или 20 октября.

В двух матчах 1/8 финала произошли сенсации. Ньюкасл на выезде разгромил Манчестер Юнайтед, а Вест Хэм в дерби обыграл Арсенал.

Результаты 1/8 финала Кубка лиги Англии