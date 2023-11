Сенсационное дерби в Лондоне. Арсенал уступил Вест Хэму и вылетел с Кубка лиги Англии

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка лиги Англии между командами Вест Хэм и Арсенал. Игра завершилась сенсационной победой молотобойцев со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте благодаря автоголу защитника канониров Бена Уайта.

Во втором тайме Вест Хэм забил Арсеналу еще 2 мяча. На 50-й отличился Мохаммед Кудус, а на 60-й - Джаррод Боуэн.

Единственный мяч в составе канониров на 90+6-й забил Мартин Эдегор.

Из-за этого поражения лондонский Арсенал вылетел из Кубка английской лиги, а Вест Хєм вышел в четвертьфинал турнира. Соперников на следующей стадии Кубка коллектив из Восточного Лондона узнает позже.

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Вест Хэм - Арсенал - 3:1

Голы: Уайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуэн, 60 - Эдегор, 90+6

Our Carabao Cup run comes to an end. pic.twitter.com/XZpsoHNGnW

— Arsenal (@Arsenal) November 1, 2023