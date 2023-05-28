Роналду впервые в карьере два года не выигрывает титулы

Криштиану Роналду впервые за свою карьеру не смог завоевать никаких трофеев в течение двух сезонов подряд.

Во вчерашнем матче с "Аль-Иттифаком" (1:1) “Аль-Наср” португальца лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии.

Роналду провел на поле полный матч, но не сумел отметиться результативными действиями.

В прошлом сезоне игрок выступал за “Манчестер Юнайтед”, где так же не выиграл ни одного трофея.