Роналду впервые в карьере два года не выигрывает титулы
Новости футбола Сегодня, 04:30
Фото: твиттер Аль Насра
Криштиану Роналду впервые за свою карьеру не смог завоевать никаких трофеев в течение двух сезонов подряд.
Во вчерашнем матче с "Аль-Иттифаком" (1:1) “Аль-Наср” португальца лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии.
Роналду провел на поле полный матч, но не сумел отметиться результативными действиями.
В прошлом сезоне игрок выступал за “Манчестер Юнайтед”, где так же не выиграл ни одного трофея.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:54 Месси принес ПСЖ титул чемпиона Лиги 1
Новости футбола Вчера, 16:13 Клуб Криштиану Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии
Новости футбола Вчера, 14:59 Родриго принес "Реалу" победу в гостевом матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 13:42 Руководство "Баварии" отправлено в отставку
Новости футбола Вчера, 11:30 "Бавария" стала чемпионом Германии
Новости футбола 25 мая 2023, 16:59 "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:53 Украина получила прямое место в группе Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:39 Месси сравнялся по числу трофеев с рекордсменом Дани Алвесом Новости футбола Сегодня, 04:30 Роналду впервые в карьере два года не выигрывает титулы Новости футбола Сегодня, 04:00 Канселу за один сезон выиграл два топ-чемпионата Новости футбола Сегодня, 03:50 Наставник ПСЖ оценил игру Месси в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 03:37 Неймар отреагировал на чемпионство ПСЖ Новости футбола Сегодня, 03:16 Украинский тренер Ребров покинул "Аль-Айн" Новости футбола Сегодня, 03:00 Известны две команды, которые уже вышли в Ла Лигу Новости футбола Вчера, 17:00 Месси побил рекорд Роналду по числу голов в топ-5 чемпионатах Новости футбола Вчера, 16:54 Месси принес ПСЖ титул чемпиона Лиги 1
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Ливерпуль 28 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Манчестер Сити 28 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 28 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - Вулверхэмптон 28 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Винтертур 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Цюрих - Лугано 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Сьон 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Базель - Грассхоппер 29 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Сивасспор - Коньяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Адана Демирспор 30 мая 2023 года