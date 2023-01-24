Роналду узнавал у "Барселоны" зарплату Месси
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду в период выступления за “Реал” интересовался зарплатой аргентинского форварда “Барселоны” Лионеля Месси, сообщает El Mundo.
По сведениям источника, португалец в 2018 году даже спрашивал о размере оклада аргентинца у тогдашнего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу, пересекшись с ним на одной из церемоний награждения. Экс-босс “Барсы” тогда заявил, что Месси получает в два раза больше Роналду.
Стоит отметить, что вскоре после этого Роналду перешел из “Реала” в “Ювентус”, где ему значительно увеличили зарплату.
Не пропустите: "Аль-Наср" может предложить Роналду новый контракт.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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