Роналду узнавал у "Барселоны" зарплату Месси

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду в период выступления за “Реал” интересовался зарплатой аргентинского форварда “Барселоны” Лионеля Месси, сообщает El Mundo.

По сведениям источника, португалец в 2018 году даже спрашивал о размере оклада аргентинца у тогдашнего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу, пересекшись с ним на одной из церемоний награждения. Экс-босс “Барсы” тогда заявил, что Месси получает в два раза больше Роналду.

Стоит отметить, что вскоре после этого Роналду перешел из “Реала” в “Ювентус”, где ему значительно увеличили зарплату.

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