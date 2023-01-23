"Аль-Наср" может предложить Роналду новый контракт
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Руководство “Аль-Насра” хочет удержать португальского нападающего Криштиану Роналду до конца его карьеры, сообщает ESPN.
По сведениям источника, саудовский клуб может предложить футболисту новый контракт. Стоит отметить, что нынешнее соглашение действует до того момента, когда форварду исполнится 40 лет. В клубе полагают, что португалец вряд ли перейдет после этого в другой клуб.
37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” несколько недель назад в статусе свободного агента. 22 января он дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии в матче против “Аль-Иттифака” (1:0), но не отметился результативными действиями.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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