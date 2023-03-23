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Роналду принес Португалии крупную победу в отборе Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 17:42
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Португалии на своем поле разгромила сборную Лихтенштейна со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Криштиану Роналду, голы Жоау Канселу и Бернарду Силвы.

Португалия – Лихтенштейн - 4:0 (1:0)
Голы: Канселу, 8 - 1:0, Бернарду Силва, 47 - 2:0, Роналду, 51 (с пенальти) - 3:0, Роналду, 63 - 4:0

Португалия: Патрисиу, Канселу, Диаш, Инасиу, Данилу (Невеш, 67), Геррейру, Фернандеш (Мариу, 90), Бернарду Силва (Витинья, 79), Пальинья, Феликс (Леау, 67), Роналду (Рамуш, 78).

Лихтенштейн: Бюхель, Вольфингер (Йылдыз, 80), Малин (Люхингер, 38), Хофер, Трабер, Майер (Вольфингер, 60), Визер, Хаслер, Фроммельт, Зеле (Бек, 80), Гасснер (Лоренц, 60).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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