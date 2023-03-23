ПСЖ вступил в борьбу за талантливого хорвата

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к защитнику “Хайдука” Луке Вушковичу, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Если трансфер состоится, то хавбек останется в “Хайдуке” на год на правах аренды. При этом “Манчестер Сити” уже предложил за хорвата 12 миллионов евро. Игроком также интересуются немецкие топ-клубы.

В нынешнем сезоне 16-летний Вушкович провел за “Хайдук” четыре матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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